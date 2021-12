Immer mehr Länder in Europa fahren wegen der Ausbreitung der Omikron-Mutante des Corona-Virus das öffentliche Leben herunter, um die Verbreitung zumindest zu verlangsamen. In Deutschland steht die Entscheidung am morgigen Dienstag bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte sich gestern gegen einen Lockdown vor Weihnachten ausgesprochen. Die MLPD tritt für einen kurzen, konsequenten und massenfreundlichen Lockdown auf Kosten der Monopole und ab sofort ein!