Globale ökologische Krise verschärft sich bedrohlich – weltweiter aktiver Widerstand ist Pflicht!

Salbungsvoll appelliert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache an Solidarität und Zusammenhalt angesichts der Corona-Krise und der Flutkatastrophe im Sommer. Die Monopole aus der Schusslinie und aus der Verantwortung nehmen – das Volk soll den Karren aus dem Dreck ziehen und demütig alle Lasten tragen, das ist der wahre Kern. Auf solche Weihnachtsbotschaften können wir verzichten. Auch auf dem G20-Gipfel und dem COP26 in Glasgow wurde viel von „gemeinsamer Verantwortung“ gesprochen. Die internationalen Monopole und die ihnen dienenden Politiker wie Joe Biden, Jair Bolsonaro, Wladimir Putin und Xi Ping sehen in der Natur aber nur die Quelle ihres immer größer werdenden Reichtums. Mit solchen Monopolpolitikern Verbrechern kann es keinen Zusammenhalt und keine Zusammenarbeit geben.

Auch die Wüsten wachsen bedrohlich weiter

Trotz der UN-Konvention zur Bekämpfung von Wüstenbildung von 1994 veröden pro Jahr 12 Millionen Hektar Land. Jedes Jahr müssten aber sofort acht bis neun Millionen Hektar aufgeforstet und vor allem die Hauptursachen für die Wüstenbildung beseitigt werden. Die Erderhitzung und die Plünderung der Wasservorräte für die kapitalistische Produktion, Landwirtschaft und Energieerzeugung verschärfen den Wassermangel. In niederschlagsarmen Regionen wird trotz Wassermangel intensiver Feldbau betrieben und die Grundwasserreserven werden vergeudet. Der zweitgrößte See der Türkei, Tuz Gölü, steht kurz vor dem Austrocknen. Madagaskar, der Südsudan, Mosambik, Kenia und Somalia vertrocknen derzeit regelrecht durch Hitzewellen.

Gerade gab die US-Klimabehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) bekannt, dass 2021 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen gehört. Die Zerstörung der natürlichen Wasserspeicher wie die tropischen Regenwälder durch Bergbau-, Agrar-, Fleisch- und Lebensmittelkonzerne beschleunigen die Versteppung und kippt die regenbringenden Klimasysteme vom Äquator bis zu den Wendekreisen. 25 Prozent der Tier- und Pflanzenarten sind durch die weltweite Zerstörung der regionalen Ökosysteme vom Aussterben bedroht. 68 Prozent der Säugetiere, Vögel, Fische, Amphibien und Reptilien sind verschwunden.