Lützerath - der Kampf geht weiter!

Gegen die Abrisspläne von RWE versuchen Klimaaktivistinnen und -aktivisten gegen den Tagebau Garzweiler seit Jahren, durch Besetzung das Dorf zu erhalten und haben dazu dort unter anderem Baumhäuser gebaut.



„Vorläufig keine Rodung und Räumung in Lützerath“ hat das Oberverwaltungsgericht Münster am 18. Dezember entschieden. Bis zu einer endgültigen Entscheidung in den Eilbeschwerdeverfahren muss die RWE Power AG davon absehen, auf den Grundstücken des Landwirts in Lützerath Vorbereitungsmaßnahmen für die Abbaggerung, etwa Rodungsarbeiten oder den Abriss von Gebäuden, durchzuführen. Damit wird verhindert, das RWE vor einer endgültigen Gerichtsentscheidung Tatsachen schaffen kann. Das ist für die Umweltbewegung ein erkämpfter Weihnachtserfolg. Gratulation!

„Alle auf der Straße, um Lützerath zu verteidigen!“

Die Umweltbewegung kämpft dafür, dass der Tagebau Garzweiler beendet wird und setzt dem ihren Weg des Widerstands entgegen. Die FFF-Bewegung ruft auf, am 8. Januar unter der Losung „Alle auf der Straße, um Lützerath zu verteidigen!“ zu demonstrieren. MLPD und REBELL unterstützen dies mit ihrer Forderung: „Für konsequenten Umweltschutz statt Greenwashing!"

„Wir sehen uns beim Klimastreik im Lützerath“, schreibt die Vorsitzende des Jugendverbands REBELL, Anna Vöhringer, auf Twitter.