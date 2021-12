Am Montagmorgen traten die Arbeiter in den Reparaturwerken der staatlichen Eisenbahngesellschaft in Rumänien in einen unangekündigten Streik, was den Bahnverkehr in weiten Teilen des Landes stark beeinträchtigte. Die Gewerkschaften forderten 30 Prozent mehr Lohn, nachdem die Regierung angekündigt hatte, die vorgesehene Erhöhung müsste auf 2023 verschoben werden. Der Streik führte zu einem Teilerfolg - 10 Prozent soll es jetzt geben. Daraufhin wurde der Streik am Abend beendet.