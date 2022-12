Regionale Freizeittreffen der MLPD-Gruppen in Ostwürttemberg

Warum sind Seifenblasen rund? Gibt es bunte Schatten? Können Schaumküsse wachsen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden große und kleine Besucher im wissenschaftlichen Mitmachmuseum explorhino. Auf 1500 m² lässt sich die spannende Welt der Naturphänomene durch eigenes Ausprobieren an den Experimenten unmittelbar erleben und begreifen: Besucher können in überdimensionale Seifenblasen hineinschlüpfen, den eigenen Schatten einfrieren, selbst Strom erzeugen und am 3D-Relief die ereignisreiche Geschichte und Vielfalt der Schwäbischen Alb erleben. Die Auswahl und Reihenfolge der Phänomene kann jeder Besucher dabei selbst bestimmen.

Wir treffen uns am Eingang des explorhino. Parkplätze sind vorhanden. Das Museum ist behindertengerecht ausgebaut.

Eintrittspreise: Erwachsene: 9 Euro; Schüler, Studenten, Azubis, Rentner, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose: 6 Euro; Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren: 5 Euro; Familie, Eltern mit eigenen Kindern unter 18 Jahren: 20 Euro; freier Eintritt für Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer Eltern und für Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung.

Anfahrt:

In Aalen in Richtung Hüttfeld / Hochschule fahren; Beschilderung „explorhino“, „Hochschule“ folgen. Dort: Beethovenstraße 12.

Wann?

Samstag, 7. Januar 2023; um 15 Uhr. Danach (in Absprache) kurzer Rundgang in der Aalener Kernstadt mit Einkehr und gemütlichem Ausklang des Tages.