Socialist Party of Bangladesh nimmt Gesundheitsversorgung in die Hand

Hier der Länderbericht der Socialist Party Bangladesch

Bangladesch ist ein Land in der südasiatischen Region und erlangte 1971 seine Unabhängigkeit von der kolonialen Ausbeutung durch Pakistan. Die vier Säulen der Unabhängigkeit Bangladeschs, die in der Verfassung stehen: Demokratie, Sozialismus, Säkularismus und Nationalismus. Trotz des Versprechens einer Planwirtschaft bei der Gründung, hat Bangladesch eine Wirtschaft aufgebaut, die zweifellos kapitalistisch ist. Nach der Gründung hat Bangladesch viele Arten von Regeln durchlaufen einschließlich Wahldemokratie, Autokratie, Militärherrschaft usw. Gegenwärtig wird Bangladesch von der Bangladesh Awami League regiert, die seit 13 Jahren an der Macht ist. Die begrenzte Demokratie, die im Wahlsystem vorhanden war, wurde in den letzten 13 Jahren von der Regierungspartei ausgemerzt. Alle unabhängigen Institutionen wie die Wahlkommission, die Universitäten, die Justiz usw. sind kontrolliert und korrumpiert.

Wie bei vielen anderen volksfeindlichen Regierungen wurden die volksfeindlichen Strategien der Regierung von Bangladesch durch die von COVID-19 ausgelöste Pandemie offenkundig. Unter

Bangladesch hat COVID-19 die mangelnde Vorbereitung des Gesundheitssektors und den Mangel an Kompetenz im Umgang mit einer Pandemie offenbart. Der erste Patient wurde am 8. März 2020 gefunden, aber es dauerte bis zum 30. März, um einen Behandlungsleitfaden für COVID-19 zu erhalten. Das Gesundheitspersonal erhielt keine PSA, was zur Ansteckung und zum Tod vieler renommierter Ärzte führte. Ein weiteres brennendes Problem war die geringe Zahl der Betten auf der Intensivstation, die nur 1267 betrug.

Ein weiterer Aspekt der COVID-19-Pandemie war die Lebensmittelkrise während der Abriegelung. Infolge der Wirtschaftskrise während der COVID-19-Pandemie stieg die Zahl der Armen um 60 %. Etwa 32 % der Familien in ländlichen Gebieten verringerten ihre Nahrungsaufnahme. Die Regierung stellte Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung, die jedoch für die armen Familien nicht ausreichte und bei der Verteilung an die Armen wurde massive Korruption festgestellt.

Bei einer Pandemie wie COVID-19 müssen die Medien eine starke Rolle spielen, um die Rechte der Menschen und einen ungehinderten Informationsfluss zu gewährleisten. Aber die Schikanen gegen Journalisten, Aktivisten und Karikaturisten waren massiv, wenn sie Nachrichten gegen die unwirksamen Strategien der Regierung zur Bewältigung der COVID-19-Krise und der massiven Korruption bei der Verteilung veröffentlichten. 88 Personen, darunter 79 Journalisten, wurden unter dem Vorwurf der Verbreitung von Gerüchten und Fake News verfolgt. 67 Fälle wurden unter dem faschistischen Gesetz "Digital Security Act 2018" eingereicht.

Unsere Partei, die Socialist Party of Bangladesh (SPB), wurde 1980 gegründet und hält das Banner des Sozialismus auf tapfere und wissenschaftliche Weise hoch. Wir haben eine bedeutende Rolle in der historischen Anti-Autokratie-Bewegung gegen General Ershad im Jahrzehnt der 80-er Jahre. Wir haben seit unserer Gründung viele Arbeiter- und Studentenbewegungen im ganzen Land angeführt. Wir haben unsere politische Linie zur sozialistischen Revolution festgelegt und sind bis heute kein Bündnis mit kapitalistischen Parteien eingegangen.

Während der COVID-19-Pandemie haben wir unermüdlich gearbeitet, um die Menschen zu unterstützen und sie auf diese Krise vorzubereiten. Wir organisierten am 4. Februar 2020 das erste wissenschaftliche Seminar über COVID-19 in Bangladesch, um das Bewusstsein über COVID-19 unter Studenten zu entwickeln. Wir haben Tausende von Flugblättern gedruckt, um die Menschen über die Maßnahmen der körperlichen Distanzierung, der Händehygiene, der Verwendung von Masken usw. zu sensibilisieren, und zwar ab Februar in 40 Bezirken. Nach dem Ausbruch im März verteilten wir Gesichtsmasken, Handdesinfektionsmittel und Handwaschmittel an Tausende von Menschen im ganzen Land. Als die Gesundheitskrise ausbrach, organisierten wir kostenlosen Sauerstoff und kostenlose Krankenwagen in rund 20 Bezirken. Während der Lebensmittelkrise haben wir ein Hilfsprogramm in Form eines Marktes namens "Markt der Menschlichkeit" eingerichtet und versorgten die Menschen. Außerdem haben wir in rund 25 Bezirken Gemeinschaftsküchen organisiert, um die Menschen in Not mit zubereiteten Lebensmitteln zu versorgen. Wir haben dies wegen unserer politischen Verantwortung heraus getan, den Menschen zu helfen. Wir haben auch starke Bewegungen im ganzen Land ins Leben gerufen, griffen die Regierung wegen ihrer unangemessenen und volksfeindlichen Strategien an und forderten Behandlung, Impfstoffe und Nahrungsmittelhilfe für die Menschen.

Wir analysieren das gegenwärtige System in Bangladesch als ein wachsendes faschistisches Regime. Wir glauben fest daran, dass nur eine linke Alternative eine wirksame Veränderung dieser Situation herbeiführen kann. Mit diesem Ziel haben wir zusammen mit anderen linken Parteien ein linkes Bündnis mit dem Namen "Linke Demokratische Allianz" gebildet. Wir glauben auch, dass eine internationale Plattform wie die ICOR dringend notwendig ist, um die Lücken einer kommunistischen Internationale zu füllen und unsere Verbindungen durch den Austausch unserer Kampferfahrungen zu stärken.