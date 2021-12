Spendengala für die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz

Kumpel für AUF und die Geburtstagskassen "Freunde von Hugo Hauer" laden für den 22. Januar 2022 zu einer Spendengala mit Festmenü, Vorstellung der Spendeninitiativen, Bergarbeiterkultur, Informationen zur Konferenz und ihrer Vorbereitung, Verkaufs- und Infoständen in den Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen ein.

Im Einladungs- und Programm-Flyer schreiben die Veranstalter: "Weltweit über 20 Millionen Bergleute sind eine starke Macht, wenn sie sich organisieren und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft kämpfen. Sie stehen in oftmals erbitterten Auseinandersetzungenmit Be rgbaumonopolen und Regierung und haben Regierungen zu Fall gebacht. Die 1. Internationale Bergarbeiterkonferenz 2013 in Arequipa/Peru hat die grundlegenden Prinzipien für die Kooperation der kämpferischen und klassenkämpferischen Bergarbeiterbewegung beschlossen und eine gewählte Koordinierung ins Leben gerufen. Die 2. Konferenz 2017 in Ramagundam-Godavarikani/Indien hat dann das internationale Kampfprogramm der Bergleute beschlossen, wo die soziale Frage in Einheit mit der Rettung unserer natürlichen Umwelt steht und das über die kapitalistische Ausbeutung hinausweist.

Die Ausrichtung der 3. Konferenz 2023 in Thüringen ist für die kämpferische und klassenkämpferische Bergarbeiterbewegung in Deutschland eine große Ehre und zugleich Verpflichtung. Sie hat sich vorgenommen, insgesamt 30.000 Euro Spenden zur finanziellen Unterstützung der Anreise von Delegierten aus ärmeren Ländern sowie für die Konferenzorganisation zu sammeln."

Dem dient die Spendengala-Veranstaltung am 22. Januar ab 18 Uhr. Einlass ist ab 17.00 Uhr. Die Veranstaltung findet unter strengem Corona-Schutz statt. Eine hocheffiziente

Lüftungsanlage tauscht die Raumluft 7x pro Stunde komplett aus und reduziert Aerosole. Auf allen Laufwegen muss eine medizinische oder FFP-Maske getragen werden. Für die Teilnahme gilt „2G+“: Amtliche Bescheinigung über vollständige Impfung oder Genesung (ausgenommen durch ärztliches Attest Befreite sowie Kinder/Heranwachsende bis 15 Jahren); zusätzlich von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein höchstens 24 Stunden alter zertifizierter Corona-Schnelltest (in beschränktem Umfang sind Tests vor dem Einlass möglich).

Hier steht der Einladungs- und Programm-Flyer, der auch detallierte Informationen über das Festmenü enthält, im pdf-Format zur Verfügung.

Spendenkonto: Solidarität International e. V.,

IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84, Frankfurter Volksbank,

Stichwort „3. Internationale Bergarbeiterkonferenz“