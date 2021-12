Differenziertere Betrachtung nötig

China ist heute eine imperialistische, ökonomische Supermacht und strebt an, dies auch auf politischem und militärischem Gebiet zu werden. Dazu rüstet es rasant auf. Die Hauptmethode des chinesischen Sozialimperialismus ist heute jedoch noch die ökonomische Expansion. Brennpunkt der zwischenimperialistischen Rivalität und der bedrohlich wachsenden Kriegsgefahr ist aktuell der Ukraine-Konflikt. Der Streit um die Zulassung von Nord Stream II ist Bestandteil der Verschärfung der zwischenimperialistischen Konkurrenz auch auf ökonomischem Gebiet, was auch machtpolitische Bedeutung hat.

Es gibt meines Erachtens in einzelnen Artikeln Formulierungen, die nicht genügend die grundsätzliche und die konkrete Seite bei der Beurteilung der imperialistischen Aggressivität verschiedener Kräfte unterscheiden. So heißt es in dem erwähnten Artikel vom 2.12. zur Taktik des deutschen Imperialismus mit der wirtschaftlichen Durchdringung: „Dabei ist diese Methode keinen Deut weniger imperialistisch und aggressiv als die der offenen imperialistischen Aggression.“ Dann könnte man sich eigentlich eine konkrete Analyse der unterschiedlichen Kräfteverhältnisse und imperialistischen Taktiken sparen.

In dem Artikel „Kriegsdrohungen um den Ukraine-Konflikt nehmen zu“ heißt es am Schluss zur Aufgabenstellung der internationalen antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront, dass diese „das Weltmachtstreben aller Imperialisten attackiert ...“. Der Aufruf betont jedoch zu Recht, dass der US-Imperialismus nach wie vor der Hauptkriegstreiber ist. Zwar ist das Wesen der imperialistischen Außenpolitik auch in kleineren imperialistischen Ländern ebenfalls aggressiv, aber wenn es konkret um das Weltmachtstreben geht, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, Ziele und Taktiken.

Die Revisionisten der DKP schließen daraus irrigerweise, dass Russland eine Friedenskraft sei. Erst recht China, dessen sozialimperialistischen Charakter sie bestreiten. Sie verfolgen in der Konsequenz eine sozialchauvinistische Linie. Die Feststellung, dass sich die internationale antiimperialistische und antifaschistische Einheitsfront gegen alle Imperialisten richten muss, bedeutet jedoch nicht, dass es keine Unterschiede in der Aggressivität, den Voraussetzungen, Zielen und Methoden der verschiedenen imperialistischen Länder gibt, die in der konkreten Strategie und Taktik und bei der Frage des taktischen Hauptstoßes im Kampf um den Weltfrieden und in unserer Öffentlichkeitsarbeit zu beachten sind.