Tamil Nadu: iPhone-Arbeiterinnen protestieren

Vergangene Woche hatte das Parlament in der argentinischen Provinz Chubut überraschend ein Bergbaugesetz beschlossen, das den Abbau von Silber, Kupfer und Blei in der Region erlauben würde - entgegen den Interessen der meisten Anwohner. Große Demonstrationen und Proteste folgten vor allem in der Provinzhauptstadt Rawson und in Esquel und Comodoro Rivadavia. Gouverneur Mariano Arcioni, der vor seiner Wahl versprochen hatte, die Abbaupläne zu verhindern, zog nun am Montag seine Unterschrift unter dem Gesetz zurück und will nun eine Volksabstimmung durchführen.