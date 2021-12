Tausende Textilarbeiter streiken

In Indonesien sind tausende Arbeiter der Textilfabrik PT Gunung Salak in den Streik getreten. Das Unternehmen gehört zum südkoreanischen Konzern Nobland International. Die Arbeiter fordern vom Konzern 5 Prozent mehr Lohn. Der Streik begann, nachdem im Bezirk Sukabumi auf der Insel Jawa dieses Jahr der gesetzliche Mindestlohn nicht erhöht wurde. Auch in anderen Betrieben waren so Lohnerhöhungen durchgesetzt worden.