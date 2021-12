Transparent gegen die Legalisierung von Cannabis gemalt

Dieses Argument kommt nicht von irgend woher, denn die Koalition von Grünen, FDP und SPD schreibt in ihrem Koalitionsvertrag: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet."

Wie will man denn jetzt den Jugendschutz gewährleisten, wenn die Qualität von Cannabis kontrolliert wird? Dafür braucht man doch viel mehr eine breite bewusstseinsbildende Kampagne, warum die Einnahme von Cannabis nicht vorwärtstreibend ist. Was die Regierung stattdessen macht, ist desorganisierend und demoralisierend. Es ist eine Frage, was man der Jugend zutraut oder wovon man sie abhalten will.

Die MLPD traut ihrem Jugendverband Großes zu, sich für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung einzusetzen mit einer proletarischen Kultur, die dazu erzieht, zu erkennen, dass Leben Kampf ist. Dagegen ist Cannabis doch bekannt in Verbindung mit der Aussage „einfach mal abzuschalten". Das berichtete auch ein Rebell aus der Auseinandersetzung mit einem Kollegen auf der Arbeit, der seine Augen lieber vor dem verschließen will, was auf der Welt los. Aber anstatt „einfach mal abzuschalten", müssen wir lernen, die Welt zu verstehen und wie man sie verändern kann und uns organisieren.

Mal ganz davon abgesehen, dass dem BKA auch gar keine Informationen vorliegen, wie häufig Cannabis, das in Deutschland sichergestellt wurde, verunreinigt ist. Bei ZDF heute spricht der Suchtmediziner Eugen Davids, ärztlicher Direktor einer Klinik für Psychiatrie in Remscheid, davon, dass die Verunreinigung von Drogen ein grundsätzliches Problem bei allen Drogen ist. Daher kommt es auch bei Cannabis vor, seine Erfahrung ist, dass das Problem aber bei Cannabis ein relativ seltenes ist.

Wir sind gegen die Legalisierung von Cannabis! Kampf dem Drogensumpf! Deswegen haben wir auf das Transparent gemalt „Bewusstheit statt Drogen! Rebellion ist gerechtfertigt!"