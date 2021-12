Türkische Regierung hält Hamide Akbayir weiter fest – Solidarität!

Rote Fahne News veröffentlichte am 3. Oktober 2021 eine Solidaritätserklärung der Landesleitung Nordrhein-Westfalen der MLPD mit Hamide Akbayir.

In einem Brief aus dem unfreiwilligen Arrest schreibt Hamide aktuell: „Wir haben uns sehr gefreut über deine ermutigenden Worte und eure Solidarität, mit der wir gerechnet hatten. Das wissen wir sehr zu schätzen. … Ich erfahre viel Solidarität aus Deutschland. So hatten unsere Nachbarn zu einer Veranstaltung vor unserem Haus eingeladen. Merdan, unser Sohn, war aus Amsterdam eingereist und hat mitgestaltet. Auch die Presse war da und wir wurden zugeschaltet. Wir waren überwältigt, wie viele da waren, trotz der Pandemie!“

Die Solidarität wird unter anderem durch eine Petition verbreitet, die von Studierenden der Universität Köln initiiert worden war. Hamide bittet: „Verbreitet sie bitte tüchtig weiter“, damit das Ziel von 10.000 Unterschriften erreicht und übertroffen wird.