Wieder ein G7-Gipfel auf Schloss Elmau

In der Hauptstadt der mexikanischen Provinz Oaxaca gingen am Dienstag tausende Menschen auf die Straße und forderten die Auszahlung des Jahresendbonus aguinaldo, der am 20. Dezember für alle Kommunalbeschäftigte fällig war. Müllwerker, Verwaltungspersonal und Polizisten beteiligten sich an dem Protest, zu dem fünf Gewerkschaften aufgerufen hatten. An 16 Stellen in der Stadt gab es Blockaden. Der Bürgermeister erklärte, er warte auf Gelder der Zentralregierung.