Bundeszentrale für politische Bildung panisch wegen Kapitalismuskritik

In der Jugend-Umweltbewegung Fridays for Future haben Kritik am Kapitalismus und Aufgeschlossenheit für die Notwendigkeit eines gesellschaftsverändernden Umweltkampfs 2021 zugenommen. Die Klimakonferenz der Imperialisten in Glasgow hat das ihre dazu beigetragen. Dort wurde nicht nur nichts beschlossen, was den Umschlag in eine globale Klima-und Umweltkatastrophe bremsen oder aufhalten könnte. Dort wurde der ungebremsten Fortsetzung der Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur die Absolution erteilt, das Greenwashing erreichte eine neue Stufe. Greta Thunberg von Fridays for Future konnte das "Bla, bla, bla" der versammelten Regierungsvertreter nicht mehr hören. Beim Aktionstag der Umweltbewegung im September prangte in Stuttgart ein riesiges Transparent: „Es gibt keinen grünen Kapitalismus – System change statt Regierungswechsel“. In Hamburg stand auf vielen Schildern: „Das Problem heißt Kapitalismus!“.

Da tritt Armin Pfahl-Traughber auf den Plan. Problematisch sei nicht die Kapitalismuskritik in Fridays for Future. Problematisch würde es dann, wenn "von extremistischen Gruppen versucht wird, die Klima-Bewegung mit dem Feindbild 'Kapitalismus' zu verknüpfen", denn dann würden die Klimaprobleme "monokausal und stereotyp auf diese Wirtschaftsordnung zurückgeführt.“ Das sei ein "Fallbeispiel für die Instrumentalisierung einer Protestbewegung“. Verknüpfen ist der falsche Ausdruck, Herr Pfahl-Traughber. Das klingt so, als ob jemand von außen ein Seil zwischen kapitalistischer Produktionsweise und Umweltzerstörung knoten müsste. Tatsächlich sind die beiden wie siamesische Zwillinge. Mit der Neuorganisation der kapitalistischen Produktion wurde die rücksichtslose Ausbeutung der Naturressourcen als eine Quelle des Reichtums auf einem Niveau der systematischen Zerstörung der lebensnotwendigen Einheit von Mensch und Natur erstmals zu einem ökonomischen Zwang: anders konnte das allein herrschende internationale Finanzkapital keine Maximalprofite mehr verwirklichen. Dies arbeitet Stefan Engel in "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" heraus. Entweder stirbt der Kapitalismus oder es stirbt Mutter Erde.