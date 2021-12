Sanand in Westindien

Ford will die Automobilproduktion in Indien einstellen

Am 9. September 2021 schlug die Nachricht von der geplanten Schließung des Fordwerkes von Sanand in Westindien zum 31. Dezember bei den ca. 1.200 Beschäftigten wie eine Bombe ein. Bis Mitte 2022 will Ford auch seine Werke in Chennai in Südindien schließen. 2.600 Arbeiterinnen und Arbeiter verlieren ihre Existenzgrundlage, die ganze Region wäre davon betroffen.

Korrespondenz aus Ingolstadt