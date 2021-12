Staatstheater Darmstadt: Hamlet und der echte MLPDler

Die Frankfurter Rundschau hatte unter der Überschrift „Ein Gespenst geht um“ über die Aufführung geschrieben, es sei „eine lustige, aber auch schillernde ‚Hamlet‘-Variante." Im Artikel heißt es dann: "Dass der Geist von Hamlets Vater … ein in sachtem Hessisch zur Revolution aufrufender Vertreter der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands ist, hat Pfiff in einem Stück, dessen Held der berühmteste Zögerer der Weltliteratur ist.“ Diesen "Geist" kennzeichnete die Kritik der Main-Spitze vom 8. November 2021 wie folgt: „Fehlt noch, dass als leninistisches Vater-Gespenst Henrik Kordes und damit ein echtes hessisches MLPD-Mitglied, samt roter Fahne, aufmarschiert. ... Großer Jubel am Ende für ein wundervoll pralles Spiel, das niemanden kalt lässt.“

Davon kann man sich nun erneut überzeugen, denn es gibt neue Aufführungstermine, für die man im Internet und über die Vorkasse Karten bestellen kann. Es gelten 2G+, Maske auch an den Zuschauerplätzen und Sicherheitsabstände im Zuschauerraum.

Es finden folgende Vorführungen in den Kammerspielen im Staatstheater Darmstadt statt: