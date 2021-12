Israel will Zahl der Siedler auf den Golanhöhen verdoppeln

Israel will die Besiedlung der besetzten Golanhöhen, die zu Syrien gehören, weiter verstärken. Dies sagte der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett bei einer Sondersitzung der Regierung. Geplant sind zwei neue Siedlungen, für die man eine Milliarde Schekel (rund 280 Millionen Euro) investiert. Die Golanhöhen sollten Israels technologisches Zentrum für erneuerbare Energien werden, sagte Bennett. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte die Golanhöhen im März 2019 formell als Staatsgebiet Israels anerkannt. Bennett verwies in seiner Ankündigung darauf, dass dessen Nachfolger Joe Biden keine Pläne verkündet hatte, Trumps Entscheidung rückgängig zu machen. Die Golanhöhen gehören nicht zu Israel, dessen aggressive Besatzungspolitik von Demokraten und fortschrittlichen Menschen in aller Welt, auch in Israel selbst, abgelehnt wird.