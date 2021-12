Medien: Streik beim Sender RAI

In der Millionenstadt Amritsar im indischen Bundesstaat Punjab traten am Mittwoch die meisten Beschäftigten in den staatlichen Krankenhäusern in den Streik und demonstrierten teilweise vor den Krankenhäusern. Es streiken das Pflegepersonal, das technische Personal und die Assistenzärzte. Auch die ASHA-Frauen im ambulanten Gesundheitsdienst streiken. Es geht um die Durchsetzung von besseren Arbeitsbedingungen und um die Einhaltung von gegebenen Versprechungen der Regierung. Schon Anfang Dezember war hier gestreikt worden.