Prozess gegen Zwangsversetzung von Kristin Zuber am 6. Januar

Die Gewerkschaft verdi informiert: Die Krankenschwester Kristin Zuber klagt gegen die zwangsweise Versetzung weg von der Intensivstation am Prosper Hospital in Recklinghausen. Sie hat sich für die arbeitsschutzrechtlich gebotenen sogenannten Maskenpausen eingesetzt - und wurde deswegen zwangsversetzt! Es geht darum, dass man beim sehr notwendigen und sinnvollen Tragen von FFP2-Masken regelmäßig Maskenpausen benötigt, also Tätigkeiten durchführen können muss, bei denen man die Maske absetzen kann, wie z.B. das Stellen von Medikamenten.

Das von breiter Solidarität und einem beachtlichen Presseecho begleitete Gerichtsverfahren im Mai 2021 am Arbeitsgericht in Herne endete mit einem Skandalurteil: Kristins Klage wurde abgewiesen, ohne sachgerechte Prüfung der Argumente. Die Klägerin und ihr Anwalt legten Berufung ein und so wird ihr Fall jetzt am 6. Januar 2022 vor dem Landesarbeitsgericht (LAG) Hamm verhandelt. Die Gewerkschaft ver.di ruft zur weiteren Solidarität mit Kristin auf: "Wir treffen uns am 6. Januar um 10 Uhr vor dem LAG mit ver.di-Fahnen, um Kristin zu begleiten."