Sebastian Kurz wird "Global Strategist"

Vor einigen Tagen hat Rote Fahne News berichtet, dass der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der US-amerikanischen Datenanalysefirma Palantir anheuert. Kurz' Karrierepläne haben sich jetzt nochmal etwas verändert: Palantir gehört zum Investment-Imperium des in Frankfurt am Main geborenen Peter Thiel, der Kurz jetzt einen Job als "Global Strategist" in seiner Firma "Thiel Capital" verschafft hat. Das Unternehmen mit Sitz in West Hollywood bietet "strategische und operative Unterstützung für Peters zahlreiche Investitionsinitiativen und unternehmerische Bemühungen" an. Kurz und Thiel kennen sich von der Münchner "Sicherheits"konferenz her. Thiel ist strammer Trump-Anhänger und unterstützt diesen. Mit seinem neuen "Global Strategist" stellt er also einen Bruder im Geiste ein.

Quelle: Golem