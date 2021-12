Streik legte Häfen lahm

Der REBELL Baden-Württemberg bietet an, gemeinsam mit dem Zug zum Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende anzureisen. Los gehts am Samstagmorgen, 8. Januar, ab Stuttgart über Mannheim. Rückreise ist am Sonntag, 9. Januar, nach der Kranzniederlegung und Abschlusskundgebung - wieder über Mannheim mit Ankunft in Stuttgart gegen 21 Uhr. Die Kosten für die Fahrt liegen bei 80 Euro. Die Übernachtungen sollen von den einzelnen Orten organisiert werden. Auf www.booking.com gibt es Unterkünfte ab 30 Euro in der Nähe des Veranstaltungsortes des Jugendkonzerts (Nostalgie Festsäle, Askanierring 93a, 13587 Berlin)

Anmeldungen bitte bis 3. Januar 2022 an rebell-bw@gmx.de

Ein ähnliches Angebot gibt es vom REBELL für die Reise ab Gelsenkirchen, Essen und Umgebung