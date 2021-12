Tino Chrupalla bekommt Bühne im ZDF-Morgenmagazin

Während Chrupalla sich im Bundestagswahlkampf noch jede Frage nach seinem Impfstatus verbat, infizierte er sich im Oktober mit dem Virus und musste in Quarantäne (www.faz.net, 22.10.21). Leugnen, dass es Corona gibt, kann er also nicht mehr. Wenn er jetzt öffentlich den Besorgten gibt, steht das allerdings im krassen Gegensatz dazu, das große Teile seiner Partei bei den Corona-Leugner-Demos führend mitmischen und ein Teil seiner eigenen Fraktion aktuell ohne Maske auf der Zuschauertribühne des Bundestags verbringt, weil sie sich einer Impfung verweigert. Chrupalla muss sich den Vorwurf der Heuchelei also gefallen lassen.

Bis zum 12. Februar 1976 bestand in Deutschland die Impfpflicht gegen die Pocken. Sie wurde erst aufgehoben, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) - aufgrund einer langjährigen erfolgreichen Impfkampagne - erklären konnte, dass die Pocken ausgerottet sind. Aber das interessiert Chrupalla vermutlich nur am Rande.

