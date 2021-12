Was mir auffiel ...

In Darmstadt am Waldkunstpfad wollte die Firma „Hessenforst“ „morsche alte Buchen“ fällen - so hieß es. Leute dagegen: Einige der alten Buchen sind doch gesund und schön.

Hessenforst nun: Das Programm wird „bis 2025 gestreckt“; einige Bäume werden „vorbeugend gefällt“.

Der Paketbote klingelt und wirft ein Päckchen in den Hausflur. Ein "Bedanke-mich" oder 1, 2 € für die nächste Kaffeepause? Keine Chance. Obwohl ich mich beeilt habe, sehe ich ihn schon unweit der nächsten Ecke rennen.

Heute steht in der Zeitung, dass vom deutschen Rüstungsexport-Rekord 2021 mehr als die Hälfte des Volumens erst in den letzten neun Tagen vor dem Regierungswechsel genehmigt wurde!

Gewiss – in diesem Kapitalismus hat die Menschheit Flugzeuge, Digitalisierung, Impfstoffe ... - viele Errungenschaften hervorgebracht. Aber auch Tod und Verderben. Ich denke, wieviel mehr und einschneidendere Errungenschaften, wieviel weniger Elend es doch gäbe - ohne kapitalistisches Eigentum und ohne kapitalistische Konkurrenz.

Wieviele Geimpfte, wieviel weniger Corona-Mutationen gäbe es auf der Welt ohne Patentrecht auf die Impfstoffe? Nutzen, lebenswerte Umwelt, Wohlergehen, Gesundheit, ja sogar Leben - nicht nur für Wenige, sondern für die ganze Menschheit – das schafft der Kapitalismus offensichtlich nicht!