740. Montagsdemo Gelsenkirchen macht im neuen Jahr eigene Rechnung auf

Die Montagsdemo wird zum einen im Zeichen der drängenden sozialen Fragen und der Regierungspolitik der Ampel-Koalition stehen: horrende Energiepreise und Bangen um die zu erwartenden Stromrechnungen, für Betroffene von Hartz-IV decken die Regelsätze die Energiekosten immer weniger. Neben vielen anderen Posten kommen noch die erhöhten Zusatzzahlungen bei vielen Krankenkassen dazu. Die Inflation steigt, die Kosten für Lebensmittel machen sich im Portemonnaie empfindlich bemerkbar. Der Blick in die Türkei wirft ein Licht darauf, wohin die Entwicklung geht, die in anderen Ländern schon weiter fortgeschritten ist. Die Brotpreise in der Türkei sind derart in die Höhe geschnellt, dass viele Menschen in der Kälte Schlange stehen.

Zum anderen wird die Montagsdemo sich wieder mit Experten und Bürgerinnen und Bürgern einen Standpunkt zur Lage in der Corona-Pandemie verschafffen. In der Kritik stehen seit langem die verheerenden Corona-Regeln, die für steigende Infektionen und beginnende fünfte Covid-Welle sorgen - vor allem für Kinder und Jugendliche ein Desaster.

Völlig zu Recht empören sich viele Menschen über Impfgegner und „Querdenker"-Bewegung. Die Montagsdemo bezieht konsequent Position PRO Impfen und Boostern. Doch es gibt viel Unklarheit und Diskussionsbedarf, um die berechtigten Kritik an der Regierung und von einer reaktionären bis faschistischen Demagogie zu unterscheiden. In den Fokus der Diskussion rückt die Montagsdemo auch, dass Hauptverursacher der Probleme das unfähige Krisenmanagement der alten wie der neuen Regierung sind. Auch die weltweite Lage und wachsende Kriegsgefahr gehört für die Montagsdemo zu den brennenden Themen.

Dazu laden wir ein zu einer kontroversen Debatte mit alle Mitstreiterinnen und Mitstreitern sowie mit allen Interessierten.

Thomas Kistermann und Martina Reichmann, Sprecher und Sprecherin der Gelsenkirchener Montagsdemo