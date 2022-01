AKW Brokdorf abgeschaltet!

Am 1. Januar 2022 trafen sich deshalb ca. 50 Widerständler auf dem Elbdeich am AKW Brokdorf und feierten das endgültige ABSCHALTEN des Atomkraftwerks. Aus Hamburg waren Aktivisten gegen das AKW Krümmel mit dabei sowie Mitglieder der Band Pepperoni, der MLPD und der Umweltgewerkschaft. Die Freude und die Verbundenheit der Aktivisten war groß. Ein Aktivist aus dem Wendland sagte, dass Brokdorf illegal gebaut worden war, weil es an die Genehmigung des Endlagers in Gorleben geknüpft war. Die wurde aber nie erteilt und Gorleben ist als Endlager längst vom Tisch.

Die Endlagerfrage ist weiterhin ungelöst und so wird nun aus jedem AKW ein Zwischenlager – auch Brokdorf strahlt also weiter! Einig waren sich alle, dass die EU-Vorlage zur Genehmigung von Atomstrom als „klimafreundlich“ Greenwashing ist und der Widerstand weitergehen muss. Die Bürgerinitiative will als nächstes gegen die Abwassergenehmigung für das stillgelegte AKW klagen. Einige hatten Sekt und Kuchen mitgebracht und Pepperoni machte wie immer mit Liedern gute Stimmung. Ein Genosse überbrachte Grüße der MLPD und eine Vertreterin der Umweltgewerkschaft überreichte Karsten Hinrichsen als einem Urgestein des Widerstands gegen Brokdorf die Glückwunschkarte des Bundesvorstands. Schon mal vormerken: Am 28. April 2022 wird es ein Widerstandsfest am Deich in Brokdorf geben.

Widerstandsfest passt gut: Brokdorf ist abgeschaltet, aber jetzt wollen einige EU-Regierungen und Energiemonopole die Atomkraft zur erneuerbaren Energie erklären und neue AKWs bauen! Die Anti-AKW- und die ganze Umweltbewegung sind neu herausgefordert.