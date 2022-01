Angeblich fast 20.000 Impf-Todesopfer im EU-Raum

Ein Leserbrief behauptete danach, Lisa Fitz untertreibe die Zahl der Todesopfer durch Impfungen: "Lisa Fitz untertreibt hier maßlos. Statt von 5.000 Todesfällen spricht die EMA-Datenbank im EU-Raum von 19.387 Todesfällen. Da hat sich die Dame um gut 75% vertan."

Ja sicher, die EMA weist auf Menschen hin, die in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang zu einer Impfung gestorben sind. Das muss man so hart sagen: Wenn ich am Dienstag meine Booster-Impfung bekommen habe und morgen einen tödlichen Verkehrsunfall erleide, käme ich möglicherweise in die EMA-Datenbank als Impftote. Die EMA weist auf ihrer Homepage ausdrücklich darauf hin, dass ihre Zahlen nur Verdachtsfälle berühren. Dass darin zahlreiche Tote enthalten sind, die nur in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung verstorben sind und dass Mehrfachzählungen möglich sind. Reale Impfschäden müssen natürlich materialistisch erfasst und untersucht werden; deshalb fordert die MLPD seit längerem ein Impfregister und eine bessere Überprüfung von Impffolgen. Sicher ist allerdings, dass die Risiken von Corona-Infektionen um ein Vielfaches höher sind als die Risiken einer Impfung.