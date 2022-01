Biden droht Putin mit "klarer Reaktion"

Am 1. Januar traten in Finnland mehr als 3.000 Beschäftigte des Papierkonzerns UPM in den Streik, er soll bis zum 22. Januar dauern. Drei Gewerkschaften wollen einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten in allen Werken durchsetzen, mit höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen. Das Unternehmen will nur Einzelverträge für spezifischen Beschäftigungsgruppen. Finnland steht möglicherweise vor einem großen Arbeitskampf: die Gewerkschaft hat für die Technologie-, Bergbau- und Metallindustrie ab dem 15. Januar einen Streik angekündigt, betroffen sind 200 Unternehmen mit 50.000 Beschäftigten. Es geht um höhere Löhne wegen steigender Lebenshaltungskosten.