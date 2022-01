Das Museum leistet einen Beitrag zum Willi-Dickhut-Jahr

Die Bereitstellung von fortschrittlicher Literatur mit Schriften des wissenschaftlichen Sozialismus als Kern ist heute eine vordringliche Aufgabe in der Bewusstseinsbildung -

angesichts der chronischen Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems und damit auch der Krise der bürgerlichen Ideologie. Denn die Menschen suchen nach Antworten in der komplizierten Situation. Das zeigt sich auch in unserem deutlich gewachsenen Vertrieb antiquarischer Bücher.

Der Antikommunismus in seinen verschiedenen Spielarten ist heute die größte Barriere, damit sich breitere Massen einer sozialistischen Alternative öffnen, für die unser Namensgeber Willi Dickhut sein Leben lang gekämpft hat. Darum sind wir auch der Kampagne „Gib Antikommunismus keine Chance“ beigetreten und sammeln dafür Unterzeichner.

Der Besuch in unserem Museum ist für alle Teilnehmer immer wieder sehr mobilisierend und erhellend. Leider ist die Anzahl der Besucher noch weit unter dem Möglichen und Nötigen. Wir rufen daher alle auf – insbesondere Jugendgruppen, Schulklassen, Gruppen von MLPD, REBELL, Selbstorganisationen, dem Internationalistischen Bündnis u.ä.:

Besucht dieses einzigartige Museum über die Geschichte und Zukunft der Arbeiterbewegung. Denn die Persönlichkeit von Willi Dickhut ist ein beeindruckendes Vorbild, dass und wie der Kampf um den Sozialismus gelingen kann.

Ein wichtiger Schritt in der Bewusstseinsbildung wird das Jahr 2022 sein: das Jahr des 30. Todestags von Willi Dickhut und auch des 40. Geburtstags der MLPD (der vom 26.bis 28. August gefeiert wird). Die MLPD wird das Jahr 2022 als Willi-Dickhut-Jahr begehen. Wir werden dazu einen wichtigen Beitrag leisten: Eine kleine populäre Broschüre über Willi Dickhut wird bald erscheinen. Am 8. Mai werden am Sockel des Lenin-Denkmals Inschriften wichtiger deutscher Führer der Arbeiterbewegung angebracht – auch von Willi Dickhut. Und natürlich machen wir auch einen Tag der Offenen Tür mit Führungen im Museum. Auch unterstützten wir Führungen auf den Spuren von Willi Dickhut in seiner Heimatstadt Solingen.

Das alles kostet Geld. Werdet Fördermitglieder oder Lesemitglieder (Anträge siehe auf der homepage www.willi-dickhut-museum.de).

Spendenkonto:

Commerzbank Gelsenkirchen, Konto-Nr.: 6816789, BLZ: 42040040

IBAN: DE75 4204 0040 0681 6789 00 BIC: COBADEFFXXX