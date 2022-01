Herzliche Grüße und Wünsche für ein kämpferisches und gesundes Jahr 2022

Heute früh feierten die Amerikaner, und um Mittag schossen die Leute auf Honolulu ihre Raketen in die Luft. Diese ganze, nicht nur bei den Germanen übliche Knallerei dient – wie viele andere Silvesterbräuche auch – vor allem einem: Das neue Jahr, die beginnenden längeren Sonnentage optimistisch zu begrüßen. Böller und Feuerwerk gab es bei uns dieses Jahr corona-bedingt nur in kleinerem Maßstab.

MLPD, REBELL und Freunde feierten ebenfalls in kleinerem Maßstab - fröhlich, optimistisch und mit Vorfreude auf das kommende Jahr, das ganz im Zeichen der bewusstseinsbildenden Aufbauarbeit steht. Das Online-Silvester-Programm auf Rote Fahne News mit Jahresrückblick und Liedern kam gut an. Jahresrückblick und Videokarussell stehen noch auf der Startseite, so dass man sich das schöne Silvesterkonzert von Gehörwäsche auch als Neujahrskonzert anhören kann.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, allen Freunden und Genossen alles Gute für das Jahr 2022 und freuen uns über Silvesterberichte!