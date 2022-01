Internationale Bergarbeiterkoordination erklärt Solidarität mit streikenden Bergleuten

Liebe Bergleute der Bergwerke Chvervonogradskaya und Almansnaya, Ihr habt meine ganze Solidarität bei Eurem Streik unter Tage und Euren Blockaden zur Durchsetzung Eurer Interessen. Ich protestiere hiermit auch gegen das Vorgehen der Bergwerksbetreiber im Bergwerk Almansnaya, die ihr Versprechen, die ausstehenden Löhne nach Beendigung eures Streiks zu zahlen, nicht eingehalten haben. Ihr Versprechen war unredlich, denn es wurde sofort und direkt gebrochen! Ich habe selbst 35 Jahre im deutschen Steinkohlebergbau unter Tage gearbeitet und kann Eure Situation nachvollziehen.

Im Jahr 2013 wurde ich auf der ersten Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Peru zum Hauptkoordinator der Internationalen Koordinierungsgruppe gewählt. 2017 wurde ich in diesem Amt bestätigt, wo wir unser gemeinsames Bergarbeiterkampfprogramm beschlossen haben. Gerade in Zeiten, in denen die Lasten der Krise der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die 2018 begonnen hat, auf dem Rücken der Arbeiter und ihrer Familien ausgetragen werden - verschärft durch die Corona-Pandemie. Wir Bergleute der Welt sind davon einerseits besonders betroffen, andererseits sind wir auch Vorbilder in den Kämpfen für unsere Interessen für andere. Das haben wir unter anderem auf der ersten Internationalen Bergarbeiterkonferenz in Peru 2013 festgestellt: "Es ist heute immer weniger möglich, den internationalen Bergbaumonopolen isoliert voneinander und lokalisiert die Stirn zu bieten.

Was wir brauchen, ist die Einigkeit der Arbeiter weltweit!" (Auszug aus der Gründungsresolution der Internationalen Bergarbeiterkoordination). Wir Bergleute müssen uns zusammenschließen, international kooperieren und unsere Kämpfe koordinieren, wenn wir eine überlegene Kraft gegen die internationalen Bergbaumonopole und ihre Regierungen werden wollen. Ich lade Euch ein, sich an der Vorbereitung und Durchführung der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz 2023 in Thüringen / Deutschland zu beteiligen und würde mich über Eure Teilnahme freuen, um auch von Euren Erfolgen und Erfahrungen zu lernen. Wir werden über Euren Kampf auf unserer Homepage www.minersconference.org berichten, wenn Ihr uns Berichte und Fotos schickt, damit wir weiterhin über Euren Kampf an die Bergleute der Welt berichten können. Schreibt uns, wie wir Euch in Eurem Kampf unterstützen können. Wir wünschen Euch viel Kraft und Erfolg in Eurem Kampf und stehen Seite an Seite mit Euch! Mit kämpferischen Grüßen und einem erfolgreichen neuen Jahr!

Hier geht es zur Homepage der Internationalen Bergarbeiterkoordination

Hier gibt es mehr Infos zur 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz, die 2022 in Thüringen stattfinden wird