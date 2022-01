„Kies-Walk“ am linken Niederrhein

Da man Corona-bedingt nicht richtig gemeinsam feiern konnte, trafen sich knapp 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Neujahrs-"Kies-Walk".

Unser Spaziergang hat schon eine lange Tradition, wurde aber wegen möglichen Verwechslungen mit "Quer"-ulanten umbenannt. Der Ort und die Route waren bewusst gewählt. Wir schritten die geplante Abbaufläche einer potentiellen Auskiesung ab. Die Dimension und das Ausmaß der Zerstörung empörte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bei einem Zwischenstopp an einem Hof, der im schlimmsten Fall komplett weggebaggert würde, informierte uns der betroffen Besitzer über den Stand des Protest und weitere Schritte. Wir vereinbarten für 2022 eine gemeinsame Zusammenarbeit mit "Noltanien" (ein Zusammenschluss, der sich gegen die Auskiesung in der Gegend gebildet hat, Anm. d. Red.) Der Hofbesitzer meinte - gegen alle „Warnungen“, sich nicht vor den Karren einer politischen Partei spannen zu lassen – er habe keine Berührungsängste. Seine Devise ist: So lange sie mit ihm die Karre gemeinsam ziehen ist Vielfalt nur förderlich.

Am Ende der Wanderung gab es noch einen Ausklang mit zweierlei Suppen, Kaffee, Tee und Kuchen, sowie eine würdige Ehrung unseres Genossen Klaus Wallenstein für 50 Jahre Parteimitgliedschaft.

Moers: Kundgebungen gegen „Querdenker“

Ab 17 Uhr haben in Moers dann zwei Bündnisse („Moers ist Bunt und nicht braun“ und „Solidarität der vielen“) die Initiative ergriffen, gegen die demagogischen und offensichtlich von faschistischen Kräften am Niederrhein betriebenen „‘Querdenker’-Spaziergänge" mit einer Kundgebung zu protestieren. Ca. 300 Menschen folgten dem Aufruf und eröffneten das Jahr ebenso kämpferisch.



Ein schöner Start in ein bewegtes, spannendes und kämpferisches 2022.