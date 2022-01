Kleine LLL-Feier an der Gelsenkirchener Lenin-Statue

In Berlin findet heute die traditionelle LLL-Demonstration zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr viele Menschen nicht teilnehmen können, wird kurzfristig an der Gelsenkirchener Lenin-Statue ein kleines LLL-Gedenken stattfinden.

Wer spontan dem Führer der erfolgreichen Oktoberrevolution 1917 in Russland und den beiden führenden Köpfen der Novemberrevolution 1918 in Deutschland und Begründern der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) gedenken möchte, ist herzlich eingeladen. Das Gedenken findet heute, am 9. Januar, um 13.30 Uhr an der Lenin-Statue an der Horster Mitte, Kreuzung Schmalhorststraße / An der Rennbahn in Gelsenkirchen-Horst statt. Selbstverständlich werden die Corona-Schutzbedingungen eingehalten.