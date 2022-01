Jedes Jahr gehen Zehntausende am zweiten Januarwochenende in Berlin auf die Straße oder legen Blumen an der Gedenkstätte der Sozialisten nieder. Es ist die größte Manifestation für den Sozialismus in Europa, auf die die Revolutionäre in Deutschland stolz sein können!

Kommt zur Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am Sonntag, 9. Januar 2022 um 10 Uhr in Berlin am Frankfurter Tor!

Neu: Der gestaltete Aufruf in Farbe als pdf-Datei

Neu: Der gestaltete Aufruf in Graustufen zum Drucken