Mar del Plata: Tausende gegen Erdölmonopole

Am Dienstag demonstrierten in Argentinien Tausende an den Stränden von Mar del Plata gegen ein Projekt zur Erkundung von Ölvorkommen an der Atlantikküste Argentiniens. "Öl bedeutet Tod" und "Nein zur Umweltvergiftung" stand auf den Plakaten der Demonstranten. Der norwegische Ölkonzern Equinor, der Staatskonzern YPF und der Shell-Konzern wollen gemeinsam im Meer nach Öl suchen. Der Protest richtet sich gegen die Genehmigung der Explorationen durch die Regierung von Präsident Alberto Fernández. Auch an anderen Stränden wurde protestiert.