Neujahrsgrüße aus Griechenland

Die Vasilopita

Zum Jahreswechsel, so schreibt Michalis, gibt es einen schönen traditionellen Brauch in griechischen Familien: die Vasilopita. Hierbei handelt es sich um einen Neujahrskuchen, in dem sich eine Münze versteckt. Üblicherweise wird dieser um Mitternacht im Kreise der Familie angeschnitten. Jedes Familienmitglied erhält ein Stück des Kuchens, alle anderen Anwesenden auch. Derjenige, der die Münze findet, wird für das kommende Jahr mit Glück gesegnet sein, so glaubt man. Der Brauch der Vasilopita geht auf den Heiligen Vasilios (330-379) zurück. Es heißt, dass der römische Präfekt Kappadokiens so hohe Steuern erhob, dass die meisten Menschen sie nicht bezahlen konnten. Da bat der dort ansässige Bischof Vasilios die Reichen des Landes, den Anteil der Armen an der Steuersumme zu spenden. Die geforderte Summe kam tatsächlich zusammen. Der Präfekt soll darüber so erstaunt gewesen sein, dass er auf die Erhebung der Steuer verzichtete. Die gespendeten Münzen konnte jedoch nicht mehr bis zu ihren ursprünglichen Besitzern zurückverfolgt werden. Daraufhin ließ der Bischof zahlreiche Kuchen backen und in jedem Kuchen eine Münze oder ein Schmuckstück verstecken. Anschließend wurden die Kuchen unter den Armen verteilt.

Neujahrswünsche und Dankespost

Allen Freunden wünscht Michalis ein gesundes und solidarisches neues Jahr 2022. "Ich habe Dankespost aus dem Dorf Agiasos von Curry Andriotou für die weihnachtlichen Lebensmittelpakete erhalten und leite es mit Freude weiter. Ebenfalls Dankespost von der Kinderklinik von Mytilene für die Weihnachtsgeschenke an unsere Spender für die Weihnachtsfreude für die Kinder innerhalb und außerhalb des Lagers. Im Lager haben wir anlässlich des Neujahrsfestes zusätzlich Öl, ein ganzes Huhn und Gemüse an jede Familie verteilt. Unsere Spender waren großzügig, denn wir wollen, dass die Flüchtlinge ein ähnliches Silvester haben wie wir.

Wichtige Reparaturen

Wir hatten gerade eine Menge Probleme im ganzen Lager. Unsere Elektriker arbeiten und haben bereits alle elektrischen Probleme dort behoben. Sehr harte Arbeit für sie alle, und das Wetter ist schlecht und regnerisch. Aber am Ende haben sie alles repariert und die Leute waren sehr zufrieden und haben sich bei uns bedankt.

Das Transparant ist wieder da!