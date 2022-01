Schacht 3: Es geht doch - die Überbrückungshilfe III wurde bewilligt!

Rote Fahne News hat den Offenen Brief hier dokumentiert.

Jetzt konnte Lisa Wannenmacher in einer Pressemeldung mitteilen: "Wenige Tage nach unserem offenen Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz, an NRW-Ministerpräsident Hnedrik Wüst und an den Bundesfinanzminister Christian Lindner und nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Artikels 'Warten auf Coronahilfe' in der WAZ, Lokalteil Gelsenkirchen, Ausgabe vom 6.01.21, erhielten wir von der Bezirksregierung Münster telefonisch Bescheid, dass unser Antrag auf Überbrückungshilfe in Höhe von 146.000 € bewilligt ist. Die Auszahlung erfolge in den nächsten Tagen.

Ein Erfolg des öffentlichen Drucks. Neu war, dass wir nach zwei Jahren Coronapandemie erstmals von Seiten der Bezirksregierung persönlich kontaktiert wurden. Sobald das Geld eingegangen ist, werden wir unsere aufgelaufenen Schulden begleichen und können wieder eine solide Liquidität herstellen. Ich bedanke mich bei allen Geschäftspartnern und Gästen, die uns in dieser schweren Zeit ihre Treue gehalten haben, die Rechnungen gestundet und uns finanziell unter die Arme gegriffen haben.

Zugleich möchte ich auch alle Antragssteller, deren Anträge noch nicht bewilligt wurden, ermuntern, nicht zu resignieren und dran zu bleiben. Hartnäckigkeit und

Öffentlichkeit machen sich bezahlt.

Mit einem freudigen Glückauf!

Lisa Wannenmacher"