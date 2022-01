„Telegram“

So wird faschistische Hetze in die „Querdenker-“Gruppen eingeführt

In Herne werden die – allerdings kläglichen – Aufmärsche der „Querdenker“ besonders über eine "Telegram"-Gruppe organisiert. Sie hört sich unverfänglich an „herne-denkt-anders“. In jedem zweiten Beitrag wird sich von „Extremismus jedweder Art“ wortreich distanziert - während klare Abgrenzungen zu Faschisten oder zur AfD fehlen.

Korrespondenz aus Herne