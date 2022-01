Taifun-Opfer warten bisher vergeblich auf Unterstützung

Insgesamt gibt es 375 Tote, mehr als eine halbe Million Menschen wurden vertrieben. Allein in Leyte wurden mehr als 300 Häuser vollkommen zerstört. Reis wurde vernichtet und Fischerboote wurden durch Flutwellen zerstört. Am härtesten sind laut Bulatlat die Menschen in den Gegenden betroffen, wo es die höchsten Armutsraten gibt. Die fortschrittliche Jugend-Parteiliste Kabataan verweist auf den Kontrast der fehlenden Regierungshilfen und der Zahlung von Billionen von Auslandsschulden. Allein von April 2020 bis März 2021 machte die Regierung im Ausland Schulden in Höhe von 1,47 Milliarden US-Dollar.