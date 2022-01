6.000 Arbeiter streiken bei Del Monte

Mit dem feierlichen Gedenken an Wladimir Iljitsch Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (LLL), das am letzten Wochenende in Berlin stattgefunden hat und das in kleinerem Umfang auch an der Lenin-Statue in Gelsenkirchen begangen wurde, ist bereits das erste politische Glanzlicht des Jahres Geschichte. Wer diese erhebenden und schönen zwei Tage nochmal - oder auch das erste Mal - erleben will, für den hat die Rote Fahne Redaktion einen Bildreport erstellt, der das Hauptaugenmerk auf die Aktivitäten von MLPD, REBELL und Internationalistischem Bündnis legt. Viel Spaß beim Anschauen.

Hier geht es zum Bildreport