Ein Argument

Ablehnung jedes Corona-Gesundheitsschutzes ohne rechten Einfluss - geht das?

"Suche Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen sind UND sich konsequent von den Rechten abgrenzen". So steht es auf einem Schild einer jungen Frau, die am Sonntag an der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration teilnahm und gerade mit einem Verkäufer des neuen Buchs "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus" spricht.