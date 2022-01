Aufruf: Bitte um Unterstützung bei der Suche nach Arbeit

Wir suchen Arbeits- und Ausbildungsplätze und bitten alle Freunde des Freundeskreises und befreundete Organisationen, uns bei der Suche konkret zu unterstützen. Wer kennt Betriebe, die Auszubildende suchen und Flüchtlingen eine Chance geben würden? Wer kennt Betriebe, die Arbeitskräfte suchen und anlernen? Viele von uns könnten über den Weg Arbeit oder Ausbildung auch eine Bleibeperspektive entwickeln. Wir sind extrem daran interessiert, zu arbeiten und eure Kollegen zu werden, aber wir brauchen Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche und bei den notwendigen Formalitäten und Anträgen. Wir haben berufliche Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen, wir lernen schnell und arbeiten uns auch in neue Aufgaben ein, aber wir haben nicht die Erfahrung und das Wissen, wie man hier einen Arbeitsplatz findet. Wir bemühen uns, Deutsch zu lernen und brauchen auch dazu mehr Hilfe. Wir wären glücklich und dankbar über Eure Hilfe, eine Stelle zu finden, wo wir uns bewerben können und freuen uns darauf, Euch kennenzulernen und mit Euch zusammenzuarbeiten und weiter zu diskutieren! Freundeskreis Flüchtlingssolidarität Region Süd, B. A., Sprecher.

We are refugees in Germany, come from various countries of origin, and have organised ourselves in the Circle of Friends of Refugee Solidarity. We are looking for jobs and apprenticeships (Ausbildung) and ask all friends of the circle of friends and friendly organisations to support us concretely in our search. Who knows companies that are looking for trainees and would give refugees a chance? Who knows companies that are looking for workers and would train them? Many of us could also develop a perspective of staying through work or Ausbildung. We are extremely interested in working and becoming your colleagues, but we need help in finding a job and with the necessary formalities and applications. We have professional experience in the different fields, we learn quickly and also familiarise ourselves with new tasks, but we do not have the experience and knowledge of how to find a job here. We are trying to learn German and need more help with that as well. We would be happy and grateful for your help to find a job where we can apply and look forward to meeting you and working with you and discussing further! Circle of Friends Refugee Solidarity Southern Region, B. A., Spokesperson.

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI, Regionalgruppe Süd - www.freunde-fluechtlingssolidaritaet.org

Spenden über: „Solidarität International e.V.“, IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: „Flüchtllingssolidarität"

change.org/alassa und change.org/evakuierung