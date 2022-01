Beeindruckende Wanderung auf den Spuren des Bergbaus

Am Anfang haben wir alle zusammen das Steigerlied gesungen und einen kleinen informativen Vortrag über die Geschichte des Bergwerk „Vereinigte Maria Anna & Steinbank“ gehört. Während des Wanderns sind wir immer wieder an verschiedenen interessanten Infotafeln stehengeblieben und haben auch über die bewegende Geschichte der Zwangsarbeiter in den Zechen geredet. Ein wichtiger Aspekt des Tages war auch die Geschichte der verschiedenen Kämpfe der Bergarbeiter, der Streik 1997, in dem die MLPD eine große Rolle spielte, ist für uns Rebellen sehr beeindruckend und ein Vorbild für weitere Kämpfe. Nur wenn wir uns zusammenschließen, können wir gewinnen! Da ein Teil von uns krank war, konnten wir leider nicht mit unserer Songgruppe auftreten, wir haben bei unserer AG das Dioxin-Lied und ein türkisches Bergarbeiterlied eingeübt. Als nächstes freuen wir uns alle auf einen gemeinsamen Besuch des Bergbau-Museums in Bochum.