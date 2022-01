Crowdfunding-Projekt zum Engels-Film erfolgreich abgeschlossen

Durch eine sehr großzügige Spende von Ende Dezember 2021 konnte - etwas überraschend nach längerem Stillstand - das Projekt zur Finanzierung des Engels-Film mit dem Ziel von 8 000 Euro erfolgreich abgeschlossen werden. Dafür allen Spendern herzlichen Dank!

Dieses Geld ist sehr gut investiert. Denn die filmische Form ist eine zeitgemäße populäre und anschauliche Werbung für den großen Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus Friedrich Engels. Und zugleich ein Gegenpol zu Verwässerung und Verfälschung des geistigen Erbes von Friedrich Engels durch einen Großteil der Veranstaltungen in seiner Geburtsstadt Wuppertal zum 200. Geburtsjahr 2020.

Die Gelder sind eine willkommene Unterstützung weiterer Übersetzungen. So wurde fast zeitgleich mit der letzten Großspende bekanntgegeben: "Freunde aus dem Iran haben zum 201. Geburtstag von Friedrich Engels den Film der MLPD 'Friedrich Engels - der meist unterschätzte Klassiker – Dem Antikommunismus keine Chance!' auf Farsi übersetzt und veröffentlicht. Die MLPD bedankte sich sehr herzlich für diese tolle Initiative und stellt den Film jetzt auf ihrem YouTube-Kanal zur Verfügung."

Nach Abschluss des Engels-Projekts: Jetzt für die Marx-Statue in Gelsenkirchen spenden!"

Das Spendenprojekt "Für ein Karl-Marx-Denkmal - neben der Lenin-Statue in Gelsenkirchen!" hat in den letzten Wochen auch wieder zugelegt. So kommentierte ein anonymer Spender: "Ein kleines Weihnachtsgeschenk für Karl Marx, damit seine Statue bald eingeweiht werden kann."

Dafür sind inzwischen 23.288 Euro eingegangen. Das sind 77 Prozent des Zieles von 30.000 Euro. Herzlichen Dank allen bisher 97 Spendern! 6 711,40 Euro fehlen noch zum Erreichen des Spendenziels. Umso schneller das erreicht werden kann, desto schneller und besser können die Marx-Statue und alle zusätzlichen Aufgaben, wie Transport, Aufbau, Sicherung, Beleuchtung usw., fertiggestellt werden!

Spendenbanner

Übrigens: Wer immer wissen möchte, wie der Spendenstand ist, findet auf der Startseite von Rote Fahne News den Spendenbanner, mit der aktuellen Zahl. Von diesem aus geht es auch auf die Betterplace-Seite, wo gespendet werden kann.

