Das ideale Handbuch, um mit dem Opportunismus fertigzuwerden

Es erscheint in einer Zeit der zunehmenden Polarisierung, der zunehmenden Krisenhaftigkeit des Kapitalismus auf allen Gebieten, der Corona-Krise, die die Herrschenden nicht gelöst bekommen und mit der sich die Massen abfinden sollen. Es ist aber auch eine Zeit, in der die MLPD ihre neue politische Rolle immer besser wahrnimmt, in der sie ihre – von den Herrschenden aufgezwungene - Isolierung überwunden hat und sich als die revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland präsentiert.