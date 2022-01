Der Fälschung überführt - angebliche Lenin- und Stalin-Zitate

Zitat angeblich von Lenin

"Die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, mit dem wir sie aufknüpfen." In den gesammelten Schriften Lenins wurde das Zitat weder so noch so ähnlich je gefunden. Der Journalist William Safire erzählte 1987 in einem amüsanten Artikel von seiner vergeblichen Suche nach dem Ursprung des Zitats bei Kommunisten, Professoren und Bibliothekaren in Moskau und New York. "Die Evolution dieses Zitats legt den Schluss nahe, dass es ein Kuckuckszitat ist. Vor 1950 ist es weder auf Deutsch, noch auf Englisch oder Russisch in einem digitalisierten Text als 'Lenin'-Zitat zu finden. ... Auch wir sind, wie die Autoren des Buches 'They Never Said It: A Book of Fake Quotes, Misquotes, and Misleading Attributions' und die Rechercheurinnen von Wikiquote zu dem Schluss gekommen, dass dieses Lenin-Zitat eine Erfindung aus der Zeit des Kalten Kriegs ist.“

Zitat angeblich von Stalin

„Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!" Dieser zynische Ausspruch, so enthüllen die Autoren der Webseite falschzitate.blogspot.com, der "die Geisteshaltung von Despoten und von manchen Generälen ausdrückt, stammt aus einer Anekdote über einen unbekannten französischen Diplomaten, die Kurt Tucholsky 1925 in seinem Artikel 'Französischer Witz' erzählt hat: 'Es wird von den Schrecknissen des Krieges gesprochen. Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d'Orsay: 'Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!' Dieser Satz wird Josef Stalin seit 1947 in verschiedenen Versionen auf Englisch zugeschrieben, in russischer Sprache ist er als Stalin-Zitat unbekannt. In Stalins Reden, Briefen und Schriften ist dieser Zynismus bisher nicht gefunden worden. ... Der Stalin-Biograph Stephen Kotkin kann die Authenzität keines dieser Stalin-Zitate (es gibt derer noch mehr; d. Red.) bestätigen." (https://falschzitate.blogspot.com/search?q=stalin)

Antikommunistische Fälschermethoden

Diese Enthüllungen aus bürgerlicher Feder liefern ein Schlaglicht über die Fälscher-Methoden der Antikommunisten, um die Vorkämpfer des Sozialismus / Kommunismus in Misskredit zu bringen. Sie sind zugleich Ausdruck der Krise des Antikommunismus, der sich auf Lügen und Betrug stützen muss. Zur allseitigen Entlarvung und Bekämpfung des Antikommunismus ist daher unbedingt das Buch von Stefan Engel zu empfehlen: „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus".