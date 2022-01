Der kleine Mann mit der VVN-Fahne

Wenn es galt, gegen alte und neue Faschisten oder für den Frieden auf die Straße zu gehen, fehlte er nie. Er war immer ein Kämpfer. Eigene Erfahrungen mit Faschismus und Krieg prägten sein Leben. Theo wurde 1928 geboren.„Vater musste erkennen, dass es trotz täglicher harter Arbeit nicht voranging, der Kampf ums tägliche Brot immer wieder nur zum Nötigsten reichte", erzählte er.

Sein Vater wurde wie viele saarländische Bergleute KPD-Mitglied. 1935, nach der verlorenen Volksabstimmung, musste die Familie nach Frankreich fliehen, wo sie in einer lothringischen Bergarbeiterstadt eine Bleibe fanden. Nach dem Krieg wurde Theo Gewichtheber, Kraftsportler und Berufsartist. Dann lernte er Werkzeugmacher, wurde aktiver Gewerkschafter, zum Vertrauensmann und Betriebsrat gewählt.

Er engagierte sich als Schulelternsprecher und kommunalpolitisch. Er war in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), bis zuletzt Mitglied im Landesvorstand. Er trat der KP Saar, dann der illegalen KPD und ab 1968 der DKP bei. Zuletzt war er Mitglied der Partei „Die Linke". Er las viel, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Den revisionistischen Verrat am Sozialismus wollte und konnte er aber nie begreifen. Theo war Zeit seines Lebens überzeugt vom kommunistischen Freiheitsideal. Er war immer diskussionsfreudig, offen für Auseinandersetzungen und voller Lebensfreude. Junge Menschen konnten viel von ihm lernen. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Die Beerdigung findet am 14. Januar 2022 in Merchweiler statt.