"Ich brauche keinen Mahrram, ich bin selbst mein eigener Mahrram!"

"Mahrram" sind männliche "Beschützer" und Begleiter, ohne die nach Verordnungen der islamistisch-faschistischen Taliban Frauen nicht über längere Distanzen transportiert werden dürfen, geschweige denn selbst Auto fahren.

Laut TOLO News demonstrierten am 11. Januar 2022 eine Reihe von mutigen Frauen mit politischen Plakaten und Forderungen gegen das Hijab-Gesetz des „Ministerium für Gebet und Führung durch die Förderung von Tugend und Verhinderung von Lastern“ (früher Frauenministerium). Sie riefen Parolen gegen die Regierung und ihre Gesetze. Eine ihrer Sprecherinnen sagt, dass die Frauen für das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit auf die Straße gehen und demonstrieren und dass sie ihre Rechte von den Taliban-Herrschern einfordern. Sie zündeten ein Tschaderi/Burka (islamische Frauenbekleidung, Hijab in Afghanistan) vor einer Wand an. Sie riefen ihre Slogans und Forderungen und schrieben diese an die Wand. Sie sagen, dass sie ihre Stimme in Graffiti erheben wollen und an die Mauern schreiben. "Wir sind die Generation, die lesen und schreiben gelernt hat, was unser Recht ist, wir wollen unser Recht bekommen."

Einige ihrer Slogans: