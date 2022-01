Impfen – ein Eingriff in die „Autonomie“ der „körperlichen Unversehrtheit“?

So heißt es in einem Artikel aus Halle für eine der reaktionären Demos, wie sie derzeit überall in der Republik stattfinden (myheimat.de).

Erstens: Angesichts der staatlich legitimierten Umweltzerstörung ist der Garant auf körperliche Unversehrtheit im Grundgesetz längst eine hohle Phrase geworden. Man denke an die Verseuchung von Bergleuten mit PCB durch die Ruhrkohle AG, Stickstoffoxide durch VW-Autos, jüngst von der EU als „klimafreundlich“ eingestufte radioaktive Strahlung. Diese Umweltzerstörung greift die körperliche Unversehrtheit von hunderten Millionen Menschen auf der Welt an. Wo bleibt der Aufschrei der wortradikalen "Querdenker" gegen die hierfür verantwortlichen Monopole? Totenstille.

Zweitens: Eine "Autonomie" des Menschen existiert nicht. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ständig in Wechselwirkung mit der menschlichen Gesellschaft und der Natur. Er kann anders nicht leben. Wenn Querdenker X unbedingt völlig autonom sein will, so soll er sich die von Näherinnen aus Bangladesch produzierten Kleidungsstücke vom Leib reißen, auf die von Landwirten hergestellten Lebensmittel verzichten, ohne die von Arbeitern erarbeiteten Fortbewegungsmittel auskommen und sich als Eremit in eine Höhle zurückziehen. Dann soll er von mir aus auch von einer Impfpflicht befreit werden.

Doch solange er sich im Verkehr mit anderen Menschen befindet, soll er sich verdammt noch mal auch um deren körperliche Unversehrtheit scheren. Denn die Freiheit von Querdenker X, sich nicht zu impfen, bedingt die Unfreiheit von Nachbarn Y, sich bei ihm mit dem Corona-Virus anzustecken, sich in Isolation begeben zu müssen, X-fach verkabelt auf der Intensivstation zu landen und im schlimmsten Fall die Freiheit zu leben zu verlieren. Bei 80 % der Ansteckungen sind Ungeimpfte involviert. Selbstverständlich muss weiter geforscht und entwickelt werden, um Nebenwirkungen der Impfstoffe weiter zu reduzieren und gefährliche Nebenwirkungen weitgehend auszuschließen.

Schließen wir mit Karl Marx: „Kein Mensch bekämpft die Freiheit; er bekämpft höchstens die Freiheit der anderen.“