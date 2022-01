Impfgegner und die Selbstheilungskräfte der Natur

Prominentester Vertreter dieser These ist wohl aktuell Novak Djokovic, Weltranglistenerster im Tennissport und aktueller Anlass für den Zoff nationalistisch geprägter Regierungen von Australien und Serbien. Viele Menschen sind berechtigt empört über die arrogante Missachtung von Maßnahmen zum Schutz vor Corona bei der Einreise von Novak Djokovic anlässlich des Tennisturniers “Australian Open“. Der Vater von Novak Djokovic vergleicht gar den Vorgang um seinen millionenschweren Sohn, der für mehrere Tage statt in einer Luxussuite in einem Quarantänehotel verbringen musste (und jetzt erneut muss), mit den Leiden Jesu Christi. Was für eine Verhöhnung von Millionen Menschen, die bis hin zum qualvollen Tod weitaus härter von Corona getroffen wurden.

Novak Djokovic ist bekanntermaßen ein entschiedener Impfgegner. Er pflegt Kontakte mit serbischen Völkermordleugnern und verehrt nationalistische Esoteriker und Verschwörungstheoretiker wie Jovan Deretic, wonach die Serben „himmlische Menschen seien“. Wasser ist seiner festen Überzeugung nach für menschliche Emotionen empfänglich und mit bloßem Willen könne vergiftetes Wasser in gesundes umgewandelt werden. Würde Novak Djokovic sich allerdings tatsächlich konsequent allein auf die Selbstheilungskräfte seines Körpers verlassen, wäre er sicher nicht mehr lange Weltranglistenerster. Hochleistungssport ist selbst ohne Doping nur mit einer äußerst intensiven sportmedizinischen Betreuung überhaupt möglich. Da ist keinerlei Platz für Esoterik, sondern nur für Physiotherapie auf höchstem verfügbarem Niveau.

Sicher teilt nicht jeder Impfgegner die Ansichten Djokovics. Bei Krankheit die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen, ist sicherlich sinnvoll und richtig. Aber schon bei einer schweren Blinddarmentzündung reichen die besten Selbstheilungskräfte nicht aus und nur Fanatiker widersetzen sich in diesem Fall mit dem Argument "körperliche Unversehrtheit" einer Operation. Viele Impfgegner stehen dem profitorientierten Gesundheitssystem mit teils berechtigter Kritik gegenüber. Sie ziehen daraus aber falsche Schlussfolgerungen und einige verfallen dabei esoterisch verschwurbelten Gesundheitstheorien.

Und in diesem wirklichkeitsfremden Sumpf existieren fließende Übergänge zur faschistischen Ideologie. Auch sie beschwört die Selbstheilungskraft der Natur, aber in einem durch und durch menschenverachtendem Sinne. Was in der Natur nicht stark genug ist, hat im Sinne von Faschisten keine Existenzberechtigung. Volksgesundheit und Körperertüchtigung dienen nur noch einer völkischen Ideologie von "Herrenmenschen" und militärischen Zielen. Behinderte gelten als minderwertiges Leben, unter dem Hitlerfaschismus wurden sie gezielt ermordet. In demselben menschenverachtendem Geist wird in der Coronapandemie von faschistischen Machthabern wie Bolsonaro, Trump oder Modi eine gezielte Durchseuchung der Gesellschaft praktiziert: Die Starken sollen überleben, die Schwachen sterben.

Genau diese Kräfte bekommen auch in Deutschland bei allen gegenteiligen Lippenbekenntnissen von Regierungsvertretern enorm viel Spielraum und werden als die angeblich einzige Opposition aufgebauscht. Die Regierungen versuchen damit, von den Klassenwidersprüchen der kapitalistischen Profitwirtschaft als Ursache für das Krisenchaos abzulenken. Faschisten stehen in keiner Weise für eine Opposition zu den unheilvollen Auswirkungen dieser Klassengesellschaft. Im Gegenteil: Sie stehen bereit, um diese kapitalistische Klassengesellschaft mit blankem Terror aufrechtzuerhalten. Kein Fußbreit den Faschisten, die echte Opposition steht links!