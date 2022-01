Rebellion gegen brutale Behandlung

In Libyen organisieren sich Migranten gegen die Festung Europa

Im Herbst 2021 gingen die westlibyschen Behörden brutal gegen Tausende Einwanderer, Flüchtlinge und Asylbewerber vor, die in Gargaresh am Stadtrand von Tripolis lebten. Mehr als 5.000 Menschen wurden festgenommen, ihre Häuser zerstört, Familien gefangen genommen und getrennt; Menschen wurden verletzt und sogar getötet. In der überfüllten Haftanstalt Al-Mabani wurden 4000 Menschen inhaftiert.

Korrespondenz